В МВД сообщили о предотвращении массовой драки сторонников ЧВК «Рёдан» в Бурятии
- РИА Новости
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором возле торгового центра собиралась толпа несовершеннолетних. Подростки планировали устроить массовую драку с участием 80 человек, передаёт РИА Новости.
«Сотрудниками полиции нарушение общественного порядка не допущено», — говорится в заявлении.
В МВД добавили, что восемь подростков доставили в отделы полиции, с ними проведена профилактическая беседа.
Ранее стало известно, что в Москве 24 и 25 февраля в полицейские участки из-за беспорядков были доставлены более 350 человек, из них 319 — подростки.