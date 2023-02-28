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В МВД сообщили о предотвращении массовой драки сторонников ЧВК «Рёдан» в Бурятии

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Сотрудники полиции предотвратили массовую драку сторонников субкультуры ЧВК «Рёдан» возле торгового центра «Форум» в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Бурятии.
В МВД сообщили о предотвращении массовой драки сторонников ЧВК «Рёдан» в Бурятии
  • РИА Новости

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором возле торгового центра собиралась толпа несовершеннолетних. Подростки планировали устроить массовую драку с участием 80 человек, передаёт РИА Новости.

«Сотрудниками полиции нарушение общественного порядка не допущено», — говорится в заявлении.

В МВД добавили, что восемь подростков доставили в отделы полиции, с ними проведена профилактическая беседа.

Ранее стало известно, что в Москве 24 и 25 февраля в полицейские участки из-за беспорядков были доставлены более 350 человек, из них 319 — подростки.

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