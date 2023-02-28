Узнать больше

«Обозреватель» сообщил, что число раненых военных ВСУ в Артёмовске резко выросло

Короткая ссылка
В Артёмовске (Бахмуте) в последнее время стало гораздо больше раненых украинских военных, сообщил начальник одной из медслужб ВСУ украинскому изданию «Обозреватель».
«Обозреватель» сообщил, что число раненых военных ВСУ в Артёмовске резко выросло
  • AP
  • © Libkos

«Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50—60 «трёхсотых», то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы», — сказал он.

Как утверждает издание в своём Telegram, прежде раненых было в десятки раз меньше.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на Артёмовском направлении является постоянно сложной.

Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, Артёмовск потерян для Украины и вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить