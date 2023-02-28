«Обозреватель» сообщил, что число раненых военных ВСУ в Артёмовске резко выросло

В Артёмовске (Бахмуте) в последнее время стало гораздо больше раненых украинских военных, сообщил начальник одной из медслужб ВСУ украинскому изданию «Обозреватель».

«Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50—60 «трёхсотых», то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы», — сказал он.

Как утверждает издание в своём Telegram, прежде раненых было в десятки раз меньше.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на Артёмовском направлении является постоянно сложной.

Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, Артёмовск потерян для Украины и вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.