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В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией

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Харьковский горсовет сообщил о переименовании 18 улиц города, названия которых были связаны с Россией.
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
  • AFP
  • © SERGEY BOBOK

«Решение было принято... на  внеочередной сессии Харьковского городского совета. 18 топонимам дали новые названия, а улицу Кремлёвскую убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Депутаты Киевского городского совета ранее переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима.

Всего в городе переименовано 237 объектов.

В августе 2022 года замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

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