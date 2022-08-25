В Одессе заявили о планах «дерусифицировать» более 200 улиц

Замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

«Мы подошли комплексно к вопросу переименования улиц. Например, один микрорайон будет с названиями улиц в честь известных композиторов, другой — с названиями наших городов-побратимов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Вугельмана, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все подлежащие переименованию улицы.

В конце мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что, по поступающим данным, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице в улицу Шарля де Голля, Парижа или Французскую.

С 16 июля на Украине начался очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

За использование не украинского будут штрафовать должностных лиц, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также «других нарушающих закон физических лиц».