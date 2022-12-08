Депутаты Киевского горсовета переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима
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В частности, в украинской столице переименовали ряд улиц, переулков и бульваров.
В том числе бульвар Дружбы Народов переименовали в бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского.
Также в Киеве сменили названия улиц Достоевского, Кутузова и Тургенева.
Всего в городе переименовано 237 объектов.
В августе замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.