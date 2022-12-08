Узнать больше

Депутаты Киевского горсовета переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима

Короткая ссылка
Депутаты Киевского городского совета переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима. Об этом сообщается на сайте горсовета.
Депутаты Киевского горсовета переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима
  • Gettyimages.ru

В частности, в украинской столице переименовали ряд улиц, переулков и бульваров.

В том числе бульвар Дружбы Народов переименовали в бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского.

Также в Киеве сменили названия улиц Достоевского, Кутузова и Тургенева.

Всего в городе переименовано 237 объектов.

В августе замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить