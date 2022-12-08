Депутаты Киевского горсовета переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима

Депутаты Киевского городского совета переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима. Об этом сообщается на сайте горсовета.

В частности, в украинской столице переименовали ряд улиц, переулков и бульваров.

В том числе бульвар Дружбы Народов переименовали в бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского.

Также в Киеве сменили названия улиц Достоевского, Кутузова и Тургенева.

Всего в городе переименовано 237 объектов.

В августе замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.