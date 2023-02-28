Депутат Савченко: конфликт на Украине можно остановить за считаные часы

Конфликт на Украине можно остановить в любую минуту, для этого Запад должен услышать позицию России.

Так считает зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«Остановить конфликт всегда можно, в любой момент, в любую минуту. Дело в том, что... Россию не слышат. Не слышат аргументы, не слышат позицию. Исходя из этого, конфликт будет продолжаться, если ситуация будет находиться в таком статусе», — сказал он, его слова приводят «Известия».

Савченко отметил, что Россия всегда «откровенно» обозначала позицию по поводу своей безопасности.

«Если эти тезисы будут услышаны, тогда конфликт можно остановить за считаные часы», — уверен депутат.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил уверенность, что в данный момент сложилась уникальная ситуация для того, чтобы завершить конфликт на Украине.

Вместе с этим власти в Киеве не согласны на прекращение огня, там считают, что Россия «воспользуется им для заморозки конфликта» и станет сильнее.