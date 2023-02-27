Лукашенко: сложилась уникальная ситуация, когда можно закончить конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что в данный момент сложилась уникальная ситуация, чтобы завершить конфликт на Украине.

Об этом белорусский лидер сказал в интервью китайским СМИ, которое транслировал телеканал «Беларусь 1».

«Сейчас сложилась уникальная ситуация — я это вижу и интуитивно чувствую. Уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что необходимо воспользоваться данной ситуацией, поскольку другой такой может и не быть.

Белорусский лидер также подчеркнул, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.