Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой.

«19 февраля в Краматорске состоялась разгрузка 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой», — подчеркнул он.

Кириллов рассказал, что разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде. При этом, по его словам, на вагонах были надписи «Стройматериалы» и «Цемент».

По информации российского Минобороны, ранее в интересах Сухопутных войск Соединённых Штатов была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ, добавил Кириллов.

Он также заявил, что 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донецкой Народной Республике прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ.

Кроме того, по его словам, США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию.