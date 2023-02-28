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МО: поезд с химвеществами прибыл в сопровождении иностранцев в Краматорск 10 февраля

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По данным российского Минобороны, 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донецкой Народной Республике прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ.
МО: поезд с химвеществами прибыл в сопровождении иностранцев в Краматорск 10 февраля
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Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

«10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан», — сообщил он.

Кириллов пояснил, что груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись «Би-Зет» и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия.

Кроме того, по его словам, пять ящиков имели надпись «Си-Эс — Райот», три — «Си-Ар — Райот» с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия.

Груз был размещён на бронемашинах производства США, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения, добавил Кириллов.

Он также сообщил, что США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию.

По его словам, США рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование и в результате этого реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.

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