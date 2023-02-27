NYT: медработник из Латвии рассказала о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Медработник из Латвии Сармите Цируле сообщила, что украинская армия несёт серьёзные потери на Краснолиманском направлении.

Об этом она рассказала в беседе с газетой The New York Times.

«Преимущественно мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены», — констатировала Цируле.

Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ составили около 140 убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении.

26 февраля в ведомстве сообщили, что за сутки на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили до 130 бойцов ВСУ.