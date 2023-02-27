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МО России: потери ВСУ составили около 140 убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка российских войск «Центр» поразила подразделения украинских военных на Краснолиманском направлении. ВСУ потеряли около 140 военнослужащих.

«Поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — заявил он.

Конашенков уточнил, что потери украинской армии составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

26 февраля в ведомстве сообщили, что за сутки на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили до 130 бойцов ВСУ.

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