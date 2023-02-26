Минобороны: на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены до 130 украинских военных

За сутки на Краснолиманском направлении уничтожены до 130 бойцов ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки на данном направлении уничтожены до 130 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также на Краснолиманском направлении уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области.