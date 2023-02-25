ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций и морпехов

Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области.

Об этом заявило Минобороны России.

«В районе населённого пункта Глухое... поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что за сутки на Краснолиманском направлении уничтожены около 180 бойцов ВСУ.

Кроме того, российская авиация сбила в небе над Донецкой Народной Республикой украинские самолёты Су-24 и МиГ-29.