Украинские чиновники часто высказываются о невозможности Киева победить в конфликте.

Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Джош Роджин.

Роджин напомнил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что в конфликте с Украиной «время не на стороне» России.

«Почти все официальные лица Украины, с которыми я встречался в Мюнхене, не согласны с этим высказыванием», — заявил он.

Роджин пояснил, что для них «бесконечный конфликт означает победу» российской стороны.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина терпит поражение в противостоянии с Россией, для Киева «всё кончено».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.

При этом заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что поставки западными странами вооружений Украине закрывают двери для дипломатических усилий.

Дипломатический корреспондент британской газеты The Times Кэтрин Филп перечислила шесть возможных сценариев окончания конфликта вокруг Украины.