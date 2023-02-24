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Журналистка The Times Филп рассказала о шести вариантах окончания конфликта вокруг Украины

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Дипломатический корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп перечислила шесть возможных сценариев окончания конфликта вокруг Украины.
Журналистка The Times Филп рассказала о шести вариантах окончания конфликта вокруг Украины
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Первым возможным вариантом развития событий она называет принуждение Украины к «невыгодному миру» со стороны России, передаёт РИА Новости.

Далее Филп пишет о так называемой войне на истощение.

В третьем случае она рассуждает о возможности прекращения огня и заморозке конфликта.

Кроме того, журналистка пишет и о варианте с отступлением России и «неясной» победой Украины.

В пятом варианте Филп рассказывает о «крахе Украины и победе России». Последний, шестой пункт получил название «ядерная война, или вмешательство НАТО».

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план КНР по урегулированию украинского конфликта не ведёт к миру.

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