На фрагментах атаковавшего Днепрорудное в Запорожской области беспилотника обнаружили маркировку крупной американской транспортной компании, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Среди фрагментов атаковавшего беспилотника в Днепрорудном обнаружена маркировка крупной американской транспортной компании Uline, а также надпись Made in USA, — сказал он РИА Новости.

Рогов предположил, что украинская армия пользовалась услугами компании по доставке дрона или комплектующих. Он не назвал этот факт удивительным, так как ВСУ уже давно используют для перевозки миномётов микроавтобусы международной глобальной почтовой службы DHL.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.

Также был нанесён удар по Васильевке, пострадал мирный житель.