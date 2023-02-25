В Запорожской области на фрагментах БПЛА нашли маркировку американской компании
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«Среди фрагментов атаковавшего беспилотника в Днепрорудном обнаружена маркировка крупной американской транспортной компании Uline, а также надпись Made in USA, — сказал он РИА Новости.
Рогов предположил, что украинская армия пользовалась услугами компании по доставке дрона или комплектующих. Он не назвал этот факт удивительным, так как ВСУ уже давно используют для перевозки миномётов микроавтобусы международной глобальной почтовой службы DHL.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.
Также был нанесён удар по Васильевке, пострадал мирный житель.