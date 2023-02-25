Рогов: местный житель ранен при обстреле Васильевки в Запорожской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Вчера был удар по Васильевке. Она была обстреляна тяжёлой артиллерией. Слава богу, погибших нет, но есть разрушения и есть пострадавший мирный житель», — передаёт его слова ТАСС.
Ранее он сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.
Кроме того, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.