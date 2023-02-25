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Рогов: местный житель ранен при обстреле Васильевки в Запорожской области со стороны ВСУ

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Украинские военные нанесли артиллерийский удар по населённому пункту Васильевка в Запорожской области. Пострадал один человек.
Рогов: местный житель ранен при обстреле Васильевки в Запорожской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вчера был удар по Васильевке. Она была обстреляна тяжёлой артиллерией. Слава богу, погибших нет, но есть разрушения и есть пострадавший мирный житель», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее он сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.

Кроме того, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

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