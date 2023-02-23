В МИД России заявили, что переговоры по Украине возможны, если Запад и Киев сложат оружие

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию украинского конфликта возможны, если страны Запада и Киев сложат оружие.

Об этом Галузин сказал в интервью ТАСС.

«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие», — подчеркнул дипломат.

Галузин добавил, что только после этого можно начать вести переговоры об урегулировании кризиса дипломатическим путём.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что разговор об урегулировании украинского кризиса России нужно вести не с властями Украины, а с коллективным Западом.