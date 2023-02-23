Небензя: разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести России и Западу
Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе заседания чрезвычайной спецсессии.
«(Разговор. — RT) нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом», — подчеркнул Небензя.
Он добавил, что под коллективным Западом в первую очередь подразумеваются Соединённые Штаты, которые стоят за киевским режимом.
Дипломат ещё раз напомнил о готовности России урегулировать конфликт дипломатическим путём.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же инициировала.