Небензя: разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести России и Западу

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что разговор об урегулировании украинского кризиса России нужно вести не с властями Украины, а с коллективным Западом.

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе заседания чрезвычайной спецсессии.

«(Разговор. — RT) нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что под коллективным Западом в первую очередь подразумеваются Соединённые Штаты, которые стоят за киевским режимом.

Дипломат ещё раз напомнил о готовности России урегулировать конфликт дипломатическим путём.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же инициировала.