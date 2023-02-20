РИА Новости: украинским военным в марте 2023 года урежут зарплаты и лишат боевых выплат

Большинству украинских военнослужащих, начиная с марта, в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат боевых выплат.

Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Такие меры последуют в соответствии с приказом №44 об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Согласно приказу бойцам ВСУ отменяется выплата дополнительного вознаграждения в размере 30-ти тысяч гривен.

«Это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз», — говорится в сообщении.

Ранее в СК России заявили, что иностранные наёмники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен.

Также сообщалось, что ВСУ под Угледаром испытывают новобранцев, отправляя их на разведку вслепую.