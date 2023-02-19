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Минобороны Франции: колёсные танки AMX-10RC прибудут на Украину в конце следующей недели

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Колёсные танки AMX-10RC, которые Франция направила Украине, будут доставлены в конце следующей недели.

Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien.

«Обучение персонала практически завершено. Эти танки будут доставлены в конце следующей недели», — сообщил министр.

Лекорню не уточнил количество танков, которое будет поставлено украинской стороне.

Он не исключил того, что Франция, как и Великобритания, начнёт подготовку украинских пилотов.

Ранее издание The Times сообщило, что Украина к началу апреля получит менее четверти от общего числа танков, обещанных Западом.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью Der Spiegel заявил об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Украине.

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