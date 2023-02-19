Минобороны Франции: колёсные танки AMX-10RC прибудут на Украину в конце следующей недели
Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien.
«Обучение персонала практически завершено. Эти танки будут доставлены в конце следующей недели», — сообщил министр.
Лекорню не уточнил количество танков, которое будет поставлено украинской стороне.
Он не исключил того, что Франция, как и Великобритания, начнёт подготовку украинских пилотов.
Ранее издание The Times сообщило, что Украина к началу апреля получит менее четверти от общего числа танков, обещанных Западом.
Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью Der Spiegel заявил об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Украине.