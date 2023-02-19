Узнать больше

Times: Киев к апрелю получит менее четверти от общего числа обещанных Западом танков

Короткая ссылка
Украина к началу апреля получит менее четверти от общего числа танков, обещанных Западом.
Times: Киев к апрелю получит менее четверти от общего числа обещанных Западом танков
  • AP

Об этом пишет The Times

Как говорится в материале, Украина ожидает, что её сторонники направят в сумме до 320 танков, но, согласно оценкам, лишь 50 достигнут линии фронта к началу апреля.

Это вызывает беспокойство у Киева, поскольку 50 боевых машин не окажут существенного влияния на боевые действия, сообщает издание.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью Der Spiegel заявил об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить