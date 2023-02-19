Times: Киев к апрелю получит менее четверти от общего числа обещанных Западом танков

Украина к началу апреля получит менее четверти от общего числа танков, обещанных Западом.

Об этом пишет The Times.

Как говорится в материале, Украина ожидает, что её сторонники направят в сумме до 320 танков, но, согласно оценкам, лишь 50 достигнут линии фронта к началу апреля.

Это вызывает беспокойство у Киева, поскольку 50 боевых машин не окажут существенного влияния на боевые действия, сообщает издание.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал поставлять больше боеприпасов Украине.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью Der Spiegel заявил об отсутствии у Европы исправных танков для передачи Украине.