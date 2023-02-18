Президент Украины Зеленский утверждает о снятии табу на поставки Киеву дальнобойных ракет
Об этом стало известно из видеообращения в его Telegram-канале.
«Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет», — сказал украинский президент.
По его словам, также прослеживаются новые достижения в усилении артиллерии ВСУ.
Ранее в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.
Также сообщалось, что Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron.