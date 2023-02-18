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Президент Украины Зеленский утверждает о снятии табу на поставки Киеву дальнобойных ракет

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что табу на поставки ВСУ дальнобойных ракет якобы уже снимаются.

Об этом стало известно из видеообращения в его Telegram-канале.

«Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет», — сказал украинский президент.

По его словам, также прослеживаются новые достижения в усилении артиллерии ВСУ.

Ранее в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.

Также сообщалось, что Франция поставила Украине противотанковые управляемые ракеты Akeron.

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