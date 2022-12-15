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ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

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Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка.
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти.

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