ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
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Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти.