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Кулемзин: число пострадавших в результате обстрела Донецка возросло до шести

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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до шести.
Кулемзин: число пострадавших в результате обстрела Донецка возросло до шести
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства ДНР в СЦКК.

«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщины 1961, 1967, 1990 года рождения. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются», — написал Кулемзин в Telegram.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при обстреле.

Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.

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