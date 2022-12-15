Кулемзин: число пострадавших в результате обстрела Донецка возросло до шести
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства ДНР в СЦКК.
«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщины 1961, 1967, 1990 года рождения. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются», — написал Кулемзин в Telegram.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших при обстреле.
Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.