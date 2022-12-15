Мэр Донецка назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года

Центр Донецка 15 декабря подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, украинская армия совершила очередное военное преступление.

«Ровно в 07:00 они подвергли центр Донецка самому массированному удару, начиная с 2014 года», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что были в том числе обстреляны квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.