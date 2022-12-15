Штаб теробороны ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти
- РИА Новости
«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о шести пострадавших при обстреле.
Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.