Штаб теробороны ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти.

«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о шести пострадавших при обстреле.

Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.