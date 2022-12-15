МИД России: системы Patriot и обслуживающий персонал станут законными целями на Украине

Москва предупредила официальные лица в Вашингтоне, что системы ПРО Patriot в случае их поставки на Украину сразу станут законной целью армии России, также целями будут сотрудники обслуживающего персонала, которые будут работать над этими системами.

Об этом сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, означает расширение вовлечённости кадровых военных в боевые действия.

«Настоятельно советуем тем, кто в Вашингтоне принимает решения, наконец прислушаться, возможно, не к нам, но к самим себе. Сделать правильные выводы из наших неоднократных предупреждений о том, что любые поставляемые на Украину оружейные системы, в том числе Patriot c, соответственно, обслуживающим персоналом, были и остаются законными приоритетными целями для Вооружённых сил России», — сказала дипломат, слова которой приводит РИА Новости.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне заявили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что, если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.