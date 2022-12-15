МИД России: системы Patriot и обслуживающий персонал станут законными целями на Украине
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Об этом сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, означает расширение вовлечённости кадровых военных в боевые действия.
«Настоятельно советуем тем, кто в Вашингтоне принимает решения, наконец прислушаться, возможно, не к нам, но к самим себе. Сделать правильные выводы из наших неоднократных предупреждений о том, что любые поставляемые на Украину оружейные системы, в том числе Patriot c, соответственно, обслуживающим персоналом, были и остаются законными приоритетными целями для Вооружённых сил России», — сказала дипломат, слова которой приводит РИА Новости.
13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Позднее в тот же день в Пентагоне заявили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что, если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.