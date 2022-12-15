Марочко: ВСУ готовит позиции к обороне на Сватовском направлении в ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В районе населённого пункта Стельмаховка отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.
Также он рассказал о перестрелке между украинскими подразделениями на участке фронта в Донбассе близ Кременной.
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО) с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор» обратили украинских военных в бегство на линии Сватово — Кременная в ЛНР.