Бойцы ЦВО с помощью боевых машин «Терминатор» обратили украинских военных в бегство в ЛНР
- globallookpress.com
«Обстановка остаётся напряжённой, но мы удерживаем линию фронта», — приводит РИА Новости слова одного из бойцов.
Он уточнил, что российские военные используют артиллерию, танки и ТОС «Солнцепёк» для подавления опорных пунктов противника.
«При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство», — добавил боец.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.
Также он рассказал о перестрелке между украинскими подразделениями на участке фронта в Донбассе близ Кременной.