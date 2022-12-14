Бойцы ЦВО с помощью боевых машин «Терминатор» обратили украинских военных в бегство в ЛНР

Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО) с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор» обратили украинских военных в бегство на линии Сватово — Кременная в ЛНР.

«Обстановка остаётся напряжённой, но мы удерживаем линию фронта», — приводит РИА Новости слова одного из бойцов.

Он уточнил, что российские военные используют артиллерию, танки и ТОС «Солнцепёк» для подавления опорных пунктов противника.

«При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство», — добавил боец.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.

Также он рассказал о перестрелке между украинскими подразделениями на участке фронта в Донбассе близ Кременной.