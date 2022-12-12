Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, дополнительная переброска украинских войск обнаружена в районе населённого пункта Стельмаховка, расположенного к северо-западу от Сватова.
Также он рассказал, что усиление позиций ВСУ связано с успехами ВС России на данном направлении.
Марочко добавил, что врачи из западных регионов Украины приехали в зону проведения спецоперации к подразделениям ВСУ, которые несут большие потери среди личного состава.
По его словам, много украинских врачей прибыли в район населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск.