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Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.
Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, дополнительная переброска украинских войск обнаружена в районе населённого пункта Стельмаховка, расположенного к северо-западу от Сватова.

Также он рассказал, что усиление позиций ВСУ связано с успехами ВС России на данном направлении.

Марочко добавил, что врачи из западных регионов Украины приехали в зону проведения спецоперации к подразделениям ВСУ, которые несут большие потери среди личного состава.

По его словам, много украинских врачей прибыли в район населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск.

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