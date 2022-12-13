Украинские подразделения под Кременной устроили артиллерийскую перестрелку друг с другом

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о перестрелке между украинскими подразделениями на участке фронта в Донбассе близ Кременной.

«В районе населённого пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — написал он в Telegram.

Ранее Марочко заявил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе.

По его мнению, усиление позиций ВСУ связано с успехами ВС России на данном направлении.

Также появилась информация о том, что двое мирных жителей получили ранения при ударе по населённому пункту Кременная 12 декабря со стороны Вооружённых сил Украины.