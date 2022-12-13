В ЛНР сообщили о ранении двух мирных жителей при обстреле Кременной
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«В населённом пункте Кременная ранения получили два мирных жителя», — сказано в сообщении.
Кроме того, в результате обстрелов Кременной один дом был разрушен и один получил повреждения.
Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике.
В ДНР сообщали о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.