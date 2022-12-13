В ЛНР сообщили о ранении двух мирных жителей при обстреле Кременной

Двое мирных жителей получили ранения при ударе по населённому пункту Кременная 12 декабря со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В населённом пункте Кременная ранения получили два мирных жителя», — сказано в сообщении.

Кроме того, в результате обстрелов Кременной один дом был разрушен и один получил повреждения.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике.

В ДНР сообщали о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ.