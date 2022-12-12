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В ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ

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Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, в результате чего погибли три мирных жителя.
В ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей в результате обстрела Донецка ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

При обстреле Куйбышевского района погибли два человека. В Киевском районе скончался один человек.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что ВСУ предпринимают попытки буквально сровнять Донецк с землёй при помощи западного оружия.

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