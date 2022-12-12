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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Града»

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Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Града»
  • AFP

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 16:34 мск.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что ВСУ предпринимают попытки буквально сровнять Донецк с землёй при помощи западного оружия.

Он также рассказал, что у России есть данные о том, что специалисты из США принимают участие в работе установок HIMARS на Украине.

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