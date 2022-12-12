В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Града»
- AFP
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Уточняется, что обстрел зафиксирован в 16:34 мск.
Информации о возможных пострадавших не приводится.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что ВСУ предпринимают попытки буквально сровнять Донецк с землёй при помощи западного оружия.
Он также рассказал, что у России есть данные о том, что специалисты из США принимают участие в работе установок HIMARS на Украине.