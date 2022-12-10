Небензя предупредил, что участие США в наведении оружия Киева будет иметь последствия
По его словам, которые приводит РИА Новости, у России есть данные о том, что специалисты из США принимают участие в работе установок HIMARS на Украине.
Что касается наведения РСЗО на цель, оно осуществляется при помощи американских военных спутников.
Небензя ранее заявил, что украинские БПЛА, которые пытались атаковать российские аэродромы под Рязанью и Энгельсом, наводились на цель при помощи спутниковых данных, полученных из США.