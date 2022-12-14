Песков согласился с Медведевым, что системы Patriot на Украине станут законной целью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, что ракетные системы Patriot станут законной целью в случае их доставки из США на Украину.

Пескова спросили, разделяет ли он точку зрения Медведева.

«Безусловно. Но я не стал бы пока всё-таки комментировать, потому что это всё сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадёжная. Поэтому дождёмся какой-то официальной информации», — сказал представитель Кремля.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.

Дмитрий Медведев предупредил, что, если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.