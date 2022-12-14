Узнать больше

Песков согласился с Медведевым, что системы Patriot на Украине станут законной целью

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, что ракетные системы Patriot станут законной целью в случае их доставки из США на Украину.
Песков согласился с Медведевым, что системы Patriot на Украине станут законной целью
  • РИА Новости

Пескова спросили, разделяет ли он точку зрения Медведева.

«Безусловно. Но я не стал бы пока всё-таки комментировать, потому что это всё сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадёжная. Поэтому дождёмся какой-то официальной информации», — сказал представитель Кремля.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.

Дмитрий Медведев предупредил, что, если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить