Песков согласился с Медведевым, что системы Patriot на Украине станут законной целью
- РИА Новости
Пескова спросили, разделяет ли он точку зрения Медведева.
«Безусловно. Но я не стал бы пока всё-таки комментировать, потому что это всё сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадёжная. Поэтому дождёмся какой-то официальной информации», — сказал представитель Кремля.
13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.
Дмитрий Медведев предупредил, что, если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.