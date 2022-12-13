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Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине на €18 млрд

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Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд.

Об этом сообщает председательство Чехии в Совете ЕС на своей странице в Twitter.

«Послы ЕС в целом согласовали пакет помощи Украине в размере €18 млрд», — говорится в сообщении.

Кроме того, был согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.

Ранее Совет ЕС согласовал пакет документов, предусматривающий выделение Украине кредитов на сумму €18 млрд в 2023 году.

Газета The Washington Post писала ранее, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

Также обозреватель Politico Лили Байер выразила мнение, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО.

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