Politico: западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в НАТО

Обозреватель Politico Лили Байер выразила мнение, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО.

«Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не упоминать её», — сказано в материале.

Автор отмечает, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о вступлении в альянс по ускоренной процедуре «застало врасплох многих ближайших партнёров Киева и вызвало у некоторых недовольство».

Главным образом Берлин и Париж рассматривают возможное вступление Украины в НАТО, как «сверхчувствительный вопрос, которого пока следует избегать», говорится в материале.

26 ноября Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подписали в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

29 ноября глава МИД Словении Таня Файон сообщила, что в НАТО не обсуждают членство Украины в альянсе.