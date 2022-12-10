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Совет ЕС согласовал выделение Украине кредитов на €18 млрд в 2023 году

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Совет ЕС согласовал пакет документов, предусматривающий выделение Украине кредитов на сумму €18 млрд в 2023 году.
Совет ЕС согласовал выделение Украине кредитов на €18 млрд в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Согласно сообщению, на кредиты будет действовать льготный период сроком десять лет.

Пакет документов будет направлен на согласование в Европарламент.

Ранее евродепутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Украина будет не в состоянии вернуть многомиллиардные кредиты, выделенные ей Евросоюзом.

6 декабря министры экономики и финансов стран ЕС не достигли договорённости о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до €18 млрд на 2023 год.

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