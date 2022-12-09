«Известия»: ВКС России выработали тактику борьбы с ракетными системами HIMARS
«Западные РСЗО типа HIMARS отличаются от классических РСЗО наподобие «Градов». HIMARS и другие — это высокоточное и дальнобойное оружие», — отметил он в беседе с изданием «Известия».
По его словам, борьба с западными РСЗО вышла на новый этап.
«Сначала наша ПВО научилась сбивать их ракеты. Теперь началась охота непосредственно за пусковыми установками. У нас есть чем бороться с такими РСЗО. Новая отечественная система залпового огня «Торнадо-С» не уступает им по точности и превосходит по дальности. Явно улучшилась работа нашей разведки по выявлению этих целей», — сказал эксперт.
8 декабря сообщалось, что ВКС России нанесли удары по населённым пунктам Шевченковское и Григоровское в Запорожской области, там уничтожено пять пусковых установок американских РСЗО MLRS и две MARS II немецкого производства.
Также в районе Ильичёвки (ДНР) уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS.
7 декабря стало известно, что более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS были уничтожены ударом высокоточным оружием по складу ракетно-артиллерийского вооружения одного из цехов металлургического комбината ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге.