ВКС России нанесли удары по пяти РСЗО MLRS и двум MARS II в Запорожской области

ВКС России нанесли удары по населённым пунктам Шевченковское и Григоровское в Запорожской области, там уничтожено пять пусковых установок американских РСЗО MLRS и две MARS II немецкого производства.

РИА Новости

Об этом сообщило российское Министерство обороны. «В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населённых пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — говорится в сводке. Также в районе Ильичёвки (ДНР) уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS. Кроме того, ударом высокоточного оружия в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.