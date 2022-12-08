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ВКС России нанесли удары по пяти РСЗО MLRS и двум MARS II в Запорожской области

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ВКС России нанесли удары по населённым пунктам Шевченковское и Григоровское в Запорожской области, там уничтожено пять пусковых установок американских РСЗО MLRS и две MARS II немецкого производства.
ВКС России нанесли удары по пяти РСЗО MLRS и двум MARS II в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населённых пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — говорится в сводке.

Также в районе Ильичёвки (ДНР) уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS.

Кроме того, ударом высокоточного оружия в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.

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