ВКС России нанесли удары по пяти РСЗО MLRS и двум MARS II в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщило российское Министерство обороны.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населённых пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — говорится в сводке.
Также в районе Ильичёвки (ДНР) уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS.
Кроме того, ударом высокоточного оружия в Харьковской области уничтожены более 90 польских наёмников.