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Народная милиция ДНР: ротация ВСУ под Авдеевкой говорит об успешной работе ВС России

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Постоянная ротация украинских подразделений на Авдеевском направлении говорит о больших потерях ВСУ и о том, что российские силы успешно выполняют свою работу, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
Народная милиция ДНР: ротация ВСУ под Авдеевкой говорит об успешной работе ВС России
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Речь идёт о достаточно серьёзной группировке и достаточно серьёзно окопанной. Тем не менее мы её перемалываем. И если бы мы её не перемалывали, то таких ротаций — регулярных, ежедневных, точнее еженочных, — не было бы», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Он пояснил, что из-за ротаций нельзя дать точную оценку числа украинских военнослужащих.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях в ДНР.

Также Пушилин заявил, что российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Артёмовском направлении Вооружённые силы России существенно продвинулись, достигнут огневой контроль всех основных дорог.

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