Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США по отношению к Украине.

«Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия готова говорить об остановке конфликта на Украине в случае поступления серьёзного предложения, которое должно учитывать российские интересы.