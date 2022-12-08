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Захарова заявила, что США будут подогревать бои на Украине как минимум до конца 2025 года

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США по отношению к Украине.
Захарова заявила, что США будут подогревать бои на Украине как минимум до конца 2025 года
  • РИА Новости

«Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский высказал предположение, что в следующем году конфликт на Украине завершится.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия готова говорить об остановке конфликта на Украине в случае поступления серьёзного предложения, которое должно учитывать российские интересы.

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