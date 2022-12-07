Узнать больше

Министр экономики: энергокризис в Приднестровье не преодолён, несмотря на рост поставок

Короткая ссылка
Энергетический кризис в Приднестровье всё ещё не преодолён, несмотря на то, что увеличились поставки газа. Об этом сообщил министр экономического развития Сергей Оболоник в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
Министр экономики: энергокризис в Приднестровье не преодолён, несмотря на рост поставок
  • AP

«Энергокризис не позади. Зима лишь наступает», — цитирует его РИА Новости.

Оболоник добавил, что в январе ситуация с электроэнергией в республике будет сложнее, чем та, которая наблюдается в данный момент.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правобережная Молдавия временно будет обеспечиваться газом из «альтернативных «Газпрому» источников», тогда как весь российский газ будет поступать в Приднестровье.

Компания «Молдовагаз» при этом будет поставлять в Приднестровье 5,7 млн куб. м газа в сутки, в том числе на МРЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить