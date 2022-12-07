Министр экономики: энергокризис в Приднестровье не преодолён, несмотря на рост поставок

Энергетический кризис в Приднестровье всё ещё не преодолён, несмотря на то, что увеличились поставки газа. Об этом сообщил министр экономического развития Сергей Оболоник в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

«Энергокризис не позади. Зима лишь наступает», — цитирует его РИА Новости.

Оболоник добавил, что в январе ситуация с электроэнергией в республике будет сложнее, чем та, которая наблюдается в данный момент.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правобережная Молдавия временно будет обеспечиваться газом из «альтернативных «Газпрому» источников», тогда как весь российский газ будет поступать в Приднестровье.

Компания «Молдовагаз» при этом будет поставлять в Приднестровье 5,7 млн куб. м газа в сутки, в том числе на МРЭС.