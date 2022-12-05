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Спыну: правобережная Молдавия временно откажется от газа из России в пользу Приднестровья

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Правобережная Молдавия временно будет обеспечиваться газом из «альтернативных «Газпрому» источников», тогда как весь российский газ будет поступать в Приднестровье, сообщил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Спыну: правобережная Молдавия временно откажется от газа из России в пользу Приднестровья
  • AP

«Впервые правый берег [Днестра] будет обеспечиваться газом из альтернативных «Газпрому» источников. Весь объём газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье», — цитирует его ТАСС.

Ответственность за расчёты перед российской газовой компанией будет лежать на Приднестровье и газораспределительной компании «Молдавская ГРЭС», — добавил Спыну.

Ранее он сообщил, что Молдавия возобновляет поставки электроэнергии Молдавской ГРЭС (МРЭС), которая расположена в Приднестровье, по цене $73 за 1 МВт∙ч.

Компания «Молдовагаз» при этом будет поставлять в Приднестровье 5,7 млн куб. м газа в сутки, в том числе на МРЭС.

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