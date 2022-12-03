Молдавия возобновляет поставки электроэнергии из Приднестровья

Короткая ссылка
Молдавия возобновляет поставки электроэнергии Молдавской ГРЭС (МРЭС), которая расположена в Приднестровье, по цене $73 за 1 МВт∙ч. Компания «Молдовагаз» при этом будет поставлять в Приднестровье 5,7 млн куб. м газа в сутки, в том числе на МРЭС, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.
Молдавия возобновляет поставки электроэнергии из Приднестровья
  • Gettyimages.ru
  • © loveguli

«Сегодня АО «Энергоком» подписало договор поставки электроэнергии с МРЭС на декабрь. Мы также договорились рассмотреть возможность продления контракта на период с января по март 2023 года для обеспечения электроэнергией всей страны», — написал он в Telegram.

На декабрь объём поставок электроэнергии составит 204 тыс. МВт.

«Этого количества вместе с двусторонними контрактами в Румынии достаточно для всего потребления правого берега», — сказал вице-премьер.

В начале ноября власти непризнанного Приднестровья обратились к России на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии.

Как ранее заявил глава румынского МИД Богдан Адреску, Румыния обеспечивает более 90% потребностей Молдавии касательно электроэнергии.

По информации РИА Новости, Кишинёв закупает электроэнергию в Румынии по цене от €190 до €348 за МВт∙ч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить