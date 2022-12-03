Молдавия возобновляет поставки электроэнергии из Приднестровья
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«Сегодня АО «Энергоком» подписало договор поставки электроэнергии с МРЭС на декабрь. Мы также договорились рассмотреть возможность продления контракта на период с января по март 2023 года для обеспечения электроэнергией всей страны», — написал он в Telegram.
На декабрь объём поставок электроэнергии составит 204 тыс. МВт.
«Этого количества вместе с двусторонними контрактами в Румынии достаточно для всего потребления правого берега», — сказал вице-премьер.
В начале ноября власти непризнанного Приднестровья обратились к России на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии.
Как ранее заявил глава румынского МИД Богдан Адреску, Румыния обеспечивает более 90% потребностей Молдавии касательно электроэнергии.
По информации РИА Новости, Кишинёв закупает электроэнергию в Румынии по цене от €190 до €348 за МВт∙ч.