В МИД Румынии заявили об обеспечении более 90% потребностей Молдавии в электроэнергии

Глава румынского МИД Богдан Адреску заявил, что в данный момент Румыния обеспечивает более 90% потребностей Молдавии касательно электроэнергии.

Адреску назвал ситуацию с энергетическим кризисом в Молдавии серьёзной, поскольку Кишинёв зависит от внешних энергоресурсов на 100%.

«Что касается электроэнергии, Румыния уже обеспечивает, я думаю, более 90% потребительских потребностей Молдавии на данный момент», — приводит его слова портал Digi24.

По его словам, Румыния также помогает Молдавии с поставками мазута и дров. В частности, добавил Адреску, румынские власти выделили Кишинёву 130 тыс. куб. м дров.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.

27 октября правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.