Украинский президент Владимир Зеленский и его советники пытаются спровоцировать Россию на опрометчивый шаг, который вызовет реакцию НАТО, считает офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский и его советники, многие из которых, вероятно, американцы, рассчитывают привести к эскалации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США», — сказал Джиральди.

В качестве примера он привёл инцидент с упавшей в Польше ракетой, российское происхождение которой так и не было доказано.

Кроме того, очередной попыткой подстрекательства стали попытки нанести удары по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях России.

«Это была провокация. Это не значит, что произошли какие-то существенные изменения и что Украина способна повторить подобные действий снова», — сказал экс-сотрудник ЦРУ.

В Минобороны России накануне заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области.

Несмотря на это, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины.

В Белом доме отказались комментировать попытку ВСУ ударить по аэродромам в России.

В конце ноября глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Запад разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России и заверил, что союзникам и Киеву «не нужно бояться эскалации».