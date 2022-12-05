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В Белом доме отказались комментировать попытку ВСУ ударить по аэродромам в России

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не комментируют попытку киевского режима ударить по российским аэродромам.
В Белом доме отказались комментировать попытку ВСУ ударить по аэродромам в России
  • РИА Новости

Кирби рассказал, что американская сторона видела сообщения в СМИ об инциденте.

«Но у нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить своё видение произошедшего», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Рязанской области произошёл взрыв из-за загоревшегося бензовоза.

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