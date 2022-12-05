В Белом доме отказались комментировать попытку ВСУ ударить по аэродромам в России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не комментируют попытку киевского режима ударить по российским аэродромам.

Кирби рассказал, что американская сторона видела сообщения в СМИ об инциденте.

«Но у нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить своё видение произошедшего», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Рязанской области произошёл взрыв из-за загоревшегося бензовоза.