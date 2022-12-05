В Белом доме отказались комментировать попытку ВСУ ударить по аэродромам в России
- РИА Новости
Кирби рассказал, что американская сторона видела сообщения в СМИ об инциденте.
«Но у нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить своё видение произошедшего», — цитирует его РИА Новости.
В Минобороны России заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Рязанской области произошёл взрыв из-за загоревшегося бензовоза.